NRJ Belgique soutient les 40 000 bénévoles d'Iles de Paix

Parallèlement, les animateurs NRJ Belgique seront présents ce vendredi 12 janvier dans plusieurs villes de Belgique : à Bruxelles avec Pascal de 10h à 11h, à Liège avec Kevin de 15h à 16h, à Namur avec Olivier Duroy de 15h à 16h et à Charleroi avec Anthony de 14h à 15h. Durant le week-end, tous les animateurs à l’antenne inciteront au maximum les auditeurs à aller à la rencontre des bénévoles.

L'association "Iles de Paix" considère que chaque être humain est le moteur de sa destinée et le principal responsable de son développement. "Iles de Paix" souhaite permettre à des populations, tant du Sud que du Nord, dans le respect de leurs spécificités, de jouer un rôle actif et responsable dans l’amélioration des conditions de vie.