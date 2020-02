NRJ Belgique promet encore plus de bonne humeur

Chaque jour, de 6h à 9h, la matinale de NRJ recrute 39 000 auditeurs de plus. Grâce au duo Marco & Shalimar, et avec le soutien de l'équipe, ce sont 191 959 auditeurs qui se lèvent, chaque matin avec cette matinale. Du lundi au vendredi, de 16h à 20h, Cauet réunit 163 336 auditeurs, soit une progression de 54 362 auditeurs supplémentaires. L’émission est également leader sur la cible des 12-24 ans avec 23.3% PDM. Enfin, tous les soirs, entre 20h et minuit, Olivier Duroy et Audrey sont les leaders incontestés de la soirée en radio avec 10.9% PDM, leaders avec 29.2% PDM, sur les 12-24 ans et leaders avec 22.7% PDM sur les 12-34 ans. L’émission recrute également 8 500 auditeurs de plus. Le duo complice accompagne, chaque soir, 55 896 auditeurs.