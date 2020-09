NRJ Belgique lance son application vocale sur Google

L’application vocale de NRJ Belgique a été développée avec la société Fourcast et avec l’aide et l’expertise de l’agence média Wavemaker.

Comment faire ? L’application vocale de NRJ Belgique est disponible sur chaque appareil connecté et disposant de Google Assistant sur les smartphones (via l’application Google Assistant) et sur les enceintes connectées à Google Assistant (Google Home & Home Mini, Bose, Sonos One & Move, Harman Kardon Citation, JBL Link Portable …). Il existe plusieurs phrases de commandes : "Hey Google, je veux parler avec NRJ Belgique", "Ok Google, lancer le Hit NRJ", Ok Google, quel est ce Hit ?", "Ok Google, autre webradio" ou encore "Ok Google, retour au direct".