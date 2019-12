NRJ Belgique évolue vers la radio visuelle avec StudioTalk

À partir d'un écran tactile, NRJ Belgique peut contrôler toutes les caméras, les décors et les vidéos. La gestion du contenu ainsi que les effets sont centralisés au sein du même interface et il est particulièrement aisé de gérer la distribution des vidéos vers n'importe quelle plate-forme de streaming ou réseau social. "Notre solution est tout à fait unique, car elle donne aux stations de radio le meilleur des deux mondes, d'une part c'est une solution puissante de production et de distribution vidéo et d'autre part elle correspond parfaitement à ce qu'on appelle l'environnement radio, permettant à NRJ Belgique d'utiliser la solution immédiatement" a expliqué Olivier Waty, Technology and Project Director chez BCE.