NRJ Belgique annonce la première émission radio entièrement sous l’eau

NRJ Belgique s’apprête à réaliser une opération inédite dans l’univers de la radio et de l’audio digital avec la production de la toute première émission entièrement réalisée sous l’eau. L’annonce a été faite ce matin à l’antenne, à l’occasion de l’intervention de Christophe Sirugue, directeur de Nausicaá, invité du 6/9.
Ce projet, présenté comme une première à l’échelle mondiale, repose sur un dispositif de diffusion en conditions d’immersion totale, marquant une évolution des formats traditionnels du direct radio. Pour cette expérimentation, NRJ s’associe au plus grand aquarium d’Europe afin de produire une émission dans un environnement inhabituel pour la captation sonore.
Ce projet, présenté comme une première à l’échelle mondiale, repose sur un dispositif de diffusion en conditions d’immersion totale, marquant une évolution des formats traditionnels du direct radio. Pour cette expérimentation, NRJ s’associe au plus grand aquarium d’Europe afin de produire une émission dans un environnement inhabituel pour la captation sonore.
Un dispositif technique conçu pour un captation audio sous l’eau
La réalisation d’un direct radio en immersion implique un ensemble de solutions techniques spécifiques adaptées aux contraintes du milieu aquatique. Les animateurs seront équipés de masques faciaux complets avec des détendeurs modifiés, leur permettant de s’exprimer distinctement malgré l’immersion. La transmission audio reposera également sur un système de casques étanches à conduction osseuse, assurant une communication fluide entre les intervenants. Ce type de dispositif vise à maintenir une qualité sonore compatible avec les standards de diffusion radio, malgré un environnement contraignant. L’ensemble du système a été conçu spécifiquement pour cet événement, afin de garantir la continuité du direct et la compréhension des échanges à l’antenne.
Une production en conditions extrêmes pour le 6/9
Les animateurs du 6/9, Tanguy, Béné et Jer’M, interviendront en immersion totale, au plus près de cet environnement. Ce contexte impose des contraintes supplémentaires en matière de production audio, notamment en termes de sécurité, de coordination technique et de gestion du direct. L’objectif reste néanmoins de proposer une émission conforme aux attentes d’une matinale radio, tout en intégrant les spécificités de ce dispositif.
Comme l’indique Nicolas Fadeur, "Sur NRJ, on aime surprendre, innover et créer des moments que personne n’attend. Avec cette émission sous l’eau, on repousse les limites du direct et on transforme la radio en véritable expérience. C’est spectaculaire, inédit, et une chose est sûre : l’équipe du 6/9 sera comme un poisson dans l’eau."
Comme l’indique Nicolas Fadeur, "Sur NRJ, on aime surprendre, innover et créer des moments que personne n’attend. Avec cette émission sous l’eau, on repousse les limites du direct et on transforme la radio en véritable expérience. C’est spectaculaire, inédit, et une chose est sûre : l’équipe du 6/9 sera comme un poisson dans l’eau."