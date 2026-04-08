NRJ Belgique annonce la première émission radio entièrement sous l’eau

Les animateurs du 6/9, Tanguy, Béné et Jer’M, interviendront en immersion totale, au plus près de cet environnement. Ce contexte impose des contraintes supplémentaires en matière de production audio, notamment en termes de sécurité, de coordination technique et de gestion du direct. L’objectif reste néanmoins de proposer une émission conforme aux attentes d’une matinale radio, tout en intégrant les spécificités de ce dispositif.

Comme l’indique Nicolas Fadeur, "Sur NRJ, on aime surprendre, innover et créer des moments que personne n’attend. Avec cette émission sous l’eau, on repousse les limites du direct et on transforme la radio en véritable expérience. C’est spectaculaire, inédit, et une chose est sûre : l’équipe du 6/9 sera comme un poisson dans l’eau."