NRJ Belgique relance son hymne des Diables Rouges avant le Mondial 2026

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À quelques jours de la Coupe du Monde 2026, NRJ remet à l’honneur l’hymne qu’elle avait imaginé pour soutenir les Diables Rouges. La station propose désormais une nouvelle version du morceau réalisée avec Chris Lobanzo, présenté comme l’un des créateurs de contenus belges les plus suivis sur TikTok. Disponible dès aujourd’hui sur les plateformes de streaming et diffusé sur NRJ, ce remix s’inscrit dans la continuité d’une collaboration déjà engagée entre la radio et l’influenceur belge. Connu pour ses vidéos humoristiques, ses concepts décalés et sa présence sur les réseaux sociaux, Chris Lobanzo développe également plusieurs projets musicaux. Avec cette nouvelle production, NRJ souhaite proposer une bande-son capable d’accompagner les supporters belges pendant la Coupe du Monde 2026 et de renforcer la mobilisation autour de l’équipe nationale.
Une collaboration initiée à l’antenne en 2024
L’origine du projet remonte à 2024 lors d’un défi lancé dans l’émission matinale "Le 6-9" de NRJ. Wendy, Jerem et Tanguy cherchaient alors une manière originale de soutenir les Diables Rouges et avaient proposé à Chris Lobanzo de créer un hymne destiné à rassembler les supporters belges. Deux ans plus tard, à l’approche de la Coupe du Monde 2026, la station et le créateur de contenus ont choisi de faire évoluer le morceau avec une version présentée comme plus actuelle, plus puissante et plus festive. Ce remix a été pensé pour accompagner les supporters pendant toute la durée de la compétition.