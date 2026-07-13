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Lundi 13 Juillet 2026 - 13:30

Belgique : NGroup met ses antennes au service de 15 associations


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Pour la 13e année consécutive, NGroup renouvelle son opération "100 minutes pour changer le monde", destinée à offrir de la visibilité aux associations belges. L'édition 2026 permettra à 15 associations de bénéficier gratuitement d'une campagne radio diffusée sur Nostalgie, NRJ, Nostalgie+, NRJ+ et Chérie. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 août 2026, avant une diffusion des campagnes en 2027.



Pour la 13e année consécutive, NGroup relance "100 minutes pour changer le monde", une opération qui met les antennes du groupe au service du monde associatif. L'objectif est d'offrir de la visibilité à des structures qui manquent souvent de moyens pour faire connaître leurs actions, recruter des bénévoles, attirer des donateurs ou promouvoir leurs événements. À l'issue de l'appel à candidatures, 15 associations seront retenues et bénéficieront chacune d'une campagne radio gratuite diffusée sur les antennes de Nostalgie, NRJ, Nostalgie+, NRJ+ et Chérie. Chaque campagne comprendra 200 spots de 30 secondes, diffusés gratuitement en 2027. Depuis le lancement de cette initiative en 2013, plus de 180 associations belges ont déjà bénéficié de cette visibilité sur les radios du groupe.

Une campagne radio pour renforcer la visibilité des associations

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À travers cette opération, NGroup met en avant le rôle que peut jouer la radio dans la notoriété des associations. Le groupe rappelle que quelques secondes d'antenne peuvent contribuer à recruter des bénévoles, trouver des familles d'accueil, développer les dons ou accroître la fréquentation d'activités associatives. Les précédentes éditions ont notamment permis de soutenir des structures telles que "Etincelle", engagée auprès des jeunes confrontés à la souffrance psychique, "Convivial", qui accompagne les réfugiés, "ClassContact", qui maintient le lien scolaire des enfants gravement malades, "Sans Collier", dédiée à la protection animale, ou encore "Smi-le", qui apporte des soins médicaux aux personnes sans-abri. D'autres projets concernaient la formation de chiens d'assistance, la création d'une ferme paysanne et solidaire ou encore l'organisation d'activités destinées à des personnes fragilisées.

Les candidatures ouvertes jusqu'au 31 août

Les associations souhaitant participer à l'édition 2026 peuvent déposer leur candidature jusqu'au 31 août 2026 en remplissant le formulaire disponible sur le site de Nostalgie ou celui de NRJ. Un seul formulaire suffit pour participer.
Les 15 associations retenues seront annoncées au cours du mois d'octobre, avant le déploiement de leurs campagnes radio sur l'ensemble des antennes de NGroup en 2027. 

Tags : Belgique, Chérie Belgique, Ngroup, Nostalgie Belgique, NRJ Belgique, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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