Belgique : NGroup met ses antennes au service de 15 associations

Pour la 13e année consécutive, NGroup relance "100 minutes pour changer le monde", une opération qui met les antennes du groupe au service du monde associatif. L'objectif est d'offrir de la visibilité à des structures qui manquent souvent de moyens pour faire connaître leurs actions, recruter des bénévoles, attirer des donateurs ou promouvoir leurs événements. À l'issue de l'appel à candidatures, 15 associations seront retenues et bénéficieront chacune d'une campagne radio gratuite diffusée sur les antennes de Nostalgie, NRJ, Nostalgie+, NRJ+ et Chérie. Chaque campagne comprendra 200 spots de 30 secondes, diffusés gratuitement en 2027. Depuis le lancement de cette initiative en 2013, plus de 180 associations belges ont déjà bénéficié de cette visibilité sur les radios du groupe.