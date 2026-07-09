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Jeudi 9 Juillet 2026 - 08:50

Sud Radio renforce son dispositif éditorial pour le Tour de France


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Sud Radio met en place un dispositif éditorial dédié au Tour de France. Du premier journal de la matinée jusqu'au débrief de la soirée, la station mobilise ses journalistes et trois anciens coureurs professionnels pour proposer des rendez-vous quotidiens consacrés à la course. Plusieurs émissions rythmeront l'antenne en semaine comme le week-end.



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Aux côtés des journalistes Frédéric Brindelle en semaine, Alexandre Priam et Rémy Dos Santos le week-end, Sud Radio s'appuie sur trois consultants issus du cyclisme professionnel. Samuel Dumoulin, ancien professionnel pendant dix-huit saisons, compte plus de trente victoires chez les professionnels, est triple vainqueur de la Coupe de France et a remporté une étape du Tour de France en 2008 après douze participations à la Grande Boucle. Pascal Chanteur est un ancien coureur professionnel ayant participé à sept Tours de France. Président de l'Union nationale des cyclistes professionnels français depuis près de vingt ans, il intervient également sur les réalités du cyclisme professionnel. Vincent Barteau, ancien Maillot Jaune pendant douze jours en 1984, a remporté une étape du Tour de France le 14 juillet 1989, lors du bicentenaire de la Révolution française.

Des rendez-vous répartis tout au long de la journée

La programmation débute à 07h07 avec "L'étape du jour", présentée par Frédéric Brindelle, qui revient sur le parcours et les principales difficultés de l'étape. À 08h08, Samuel Dumoulin propose "Le direct du peloton", consacré au déroulement de la course, aux stratégies des équipes, aux favoris et aux enjeux sportifs. À 09h05, Pascal Chanteur anime "Les coulisses du Tour", avec un éclairage sur l'étape du jour, la sécurité, la récupération, les conditions de course et le cyclisme professionnel.

Un suivi en direct de l'arrivée et un débrief quotidien

À partir de 17h, dans "Les Vraies Voix", Frédéric Brindelle assure le suivi des derniers kilomètres, les réactions à chaud et les premières analyses de l'étape. À 19h, "L'Après Tour" réunit Frédéric Brindelle et l'équipe des consultants pour revenir sur les enseignements sportifs de la journée et préparer l'étape suivante. Chaque week-end, l'après-midi, Alexandre Priam, Rémy Dos Santos et Vincent Barteau proposent "La grande étape du jour", une émission spéciale mêlant analyses, invités, coulisses et récits autour de la Grande Boucle.

Tags : couverture, sport, Sud Radio, Tour de France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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