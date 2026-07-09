Sud Radio renforce son dispositif éditorial pour le Tour de France

Aux côtés des journalistes Frédéric Brindelle en semaine, Alexandre Priam et Rémy Dos Santos le week-end, Sud Radio s'appuie sur trois consultants issus du cyclisme professionnel. Samuel Dumoulin, ancien professionnel pendant dix-huit saisons, compte plus de trente victoires chez les professionnels, est triple vainqueur de la Coupe de France et a remporté une étape du Tour de France en 2008 après douze participations à la Grande Boucle. Pascal Chanteur est un ancien coureur professionnel ayant participé à sept Tours de France. Président de l'Union nationale des cyclistes professionnels français depuis près de vingt ans, il intervient également sur les réalités du cyclisme professionnel. Vincent Barteau, ancien Maillot Jaune pendant douze jours en 1984, a remporté une étape du Tour de France le 14 juillet 1989, lors du bicentenaire de la Révolution française.