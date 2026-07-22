Le DAB+ s'offre une campagne télévisée inédite pour accompagner les départs en vacances

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Cette campagne intervient au moment où le début du mois d'août constitue l'une des périodes les plus chargées sur les routes. Le spot met en avant les bénéfices de l'écoute de la radio en DAB+ lors des déplacements. Il rappelle qu'elle permet de bénéficier d'une qualité de son plus claire et constante, d'une écoute gratuite, sans Internet ni recherche de fréquence, ainsi que d'un accès aux radios habituelles et à un nombre de stations renforcé. Cette campagne accompagne la poursuite du développement du DAB+ en France. La couverture de la population doit atteindre 80% d'ici la fin de l'année 2026.
En mobilité, notamment sur les grands axes routiers, elle dépasse déjà 85%. Le DAB+ couvre par ailleurs près de 80% de la population métropolitaine.
Une stratégie de communication renforcée
En 2026, le dispositif est renforcé avec une présence accrue sur les réseaux sociaux, en radio et à la télévision. L'association, qui fédère les éditeurs de radios et les associations représentatives du secteur, poursuit ainsi son objectif de promotion de la radio en DAB+.Le spot de la campagne est réalisé par Maéva Pensivy. La musique est signée 21 Juin Production.