Le DAB+ s'offre une campagne télévisée inédite pour accompagner les départs en vacances

Réunies au sein de l'association "Ensemble pour le DAB+", les radios françaises poursuivent la stratégie de communication engagée en 2025. Cette année-là, quatre vagues de communication avaient été organisées afin de développer la notoriété du DAB+.

En 2026, le dispositif est renforcé avec une présence accrue sur les réseaux sociaux, en radio et à la télévision. L'association, qui fédère les éditeurs de radios et les associations représentatives du secteur, poursuit ainsi son objectif de promotion de la radio en DAB+.

Le spot de la campagne est réalisé par Maéva Pensivy. La musique est signée 21 Juin Production.