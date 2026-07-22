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Mercredi 22 Juillet 2026 - 10:50

Le DAB+ s'offre une campagne télévisée inédite pour accompagner les départs en vacances


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Le DAB+ fera son retour à la télévision du 31 juillet au 16 août avec une campagne nationale diffusée sur les principaux groupes audiovisuels français. Cette opération accompagne une nouvelle vague de communication en radio et intervient alors que le déploiement de la radio numérique terrestre poursuit sa progression. La couverture atteindra 80% de la population d'ici la fin de l'année 2026 et dépasse déjà 85 % en mobilité.



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Cette campagne intervient au moment où le début du mois d'août constitue l'une des périodes les plus chargées sur les routes. Le spot met en avant les bénéfices de l'écoute de la radio en DAB+ lors des déplacements. Il rappelle qu'elle permet de bénéficier d'une qualité de son plus claire et constante, d'une écoute gratuite, sans Internet ni recherche de fréquence, ainsi que d'un accès aux radios habituelles et à un nombre de stations renforcé. Cette campagne accompagne la poursuite du développement du DAB+ en France. La couverture de la population doit atteindre 80% d'ici la fin de l'année 2026.
En mobilité, notamment sur les grands axes routiers, elle dépasse déjà 85%. Le DAB+ couvre par ailleurs près de 80% de la population métropolitaine.


Une stratégie de communication renforcée

Réunies au sein de l'association "Ensemble pour le DAB+", les radios françaises poursuivent la stratégie de communication engagée en 2025. Cette année-là, quatre vagues de communication avaient été organisées afin de développer la notoriété du DAB+.
En 2026, le dispositif est renforcé avec une présence accrue sur les réseaux sociaux, en radio et à la télévision. L'association, qui fédère les éditeurs de radios et les associations représentatives du secteur, poursuit ainsi son objectif de promotion de la radio en DAB+.Le spot de la campagne est réalisé par Maéva Pensivy. La musique est signée 21 Juin Production.

Tags : 21 juin, DAB, DAB+, Ensemble pour le DAB+, promotion, spot, spot TV



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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