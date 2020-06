NGroup lance la 7e édition de l'initiative "100 minutes pour changer le monde"

L'initiative "100 minutes pour changer le monde" a pour objet de récompenser 15 associations œuvrant dans des domaines tels que la santé, la solidarité, les droits humains, l’aide à la jeunesse ou aux plus démunis, l’insertion sociale, l’éducation, l’écologie ou l’environnement, la culture ou la protection animale, etc. Cette liste n’étant pas exhaustive. L'opération s’adresse aux associations belges ou internationales avec un ancrage belge, non gouvernementales, à but non lucratif. L'initiative est organisée à partir du 15 juin 2020 jusqu’au 24 août 2020, minuit. Les lauréats seront désignés avant la fin septembre 2020.

Les 15 associations gagnantes se verront offrir une campagne de promotion équivalente à 100 minutes d’espace promotionnel (soit une diffusion de 200 spots pub de 30 secondes) réparties sur les antennes de Nostalgie, NRJ, Chérie et Nostalgie+. NGroup offre ainsi plus de 1 million d’euros par an à l'ensemble des lauréats.