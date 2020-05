NGroup est le premier groupe média à obtenir le label diversité

"En tant que société média, NGroup s’adresse chaque jour à plus de 930 000 personnes issues d’une grande diversité et porte à ce titre une responsabilité : celle de représenter cette diversité au sein de son entreprise et celle d’évoquer cette richesse vers ses auditeurs. Ce label diversité est une fierté et un encouragement à poursuivre notre engagement dans ce cadre. Merci à Actiris. Bravo à nos équipes" a souligné Kim Beyns, COO NGroup.