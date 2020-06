Municipales : Radio France "plus que jamais sur le terrain"

Fidèle à leur logique d’hyper-proximité, les 44 radios du réseau France Bleu multiplieront les reportages et les éditions spéciales dans leurs 440 éditions d’informations locales, pour couvrir comme elles seules peuvent le faire les campagnes et les scrutins partout en France. France Inter proposera dans le cadre de sa matinale une série de reportages dans les villes qui peuvent changer de majorité à l'issue du second tour des municipales. Les 15 et 22 juin, la radio consacrera ses "zooms" à Paris et Lyon. Elle explorera également 10 villes test où le second tour s’annonce très serré dans ses journaux de 8h et 13h.