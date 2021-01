Mouv' : une nouvelle série documentaire

De la rue aux podiums, aujourd'hui cette tendance est partout. D'où vient ce phénomène et comment s'est-il développé en France ? À travers sa nouvelle mini-série documentaire en 3 épisodes de 30 minutes, Mouv' est retournée aux sources du "streetwear" en France et propose une rétrospective de l'évolution de cette mode vestimentaire. Les pionniers du secteur racontent comme ils ne l'ont jamais fait auparavant, les grandes aventures individuelles et collectives de leurs marques qui continuent d'inspirer la rue et la mode aujourd'hui.Ces 3 épisodes sont accessibles sur la chaine YouTube de Mouv'.