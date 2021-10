Mouv' : un nouvel Hip Hop Symphonique, le 20 novembre

Hip Hop Symphonique est une création originale reposant sur les grands titres du registre hip-hop français, arrangés, réorchestrés et joués en live par les artistes, accompagnés par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et The Ice Kream, sous la direction artistique d'Issam Krimi et la direction d'orchestre de Dylan Corlay.

Ce concert est aujourd'hui un événement incontournable et attendu dont les places partent chaque année en un temps record grâce à son caractère unique et à la participation de nombreux artistes francophones tels que IAM, Oxmo Puccino, Lous and the Yakuza, Sofiane, Chilla, SCH, Youssoupha, Georgio ou encore Ninho.