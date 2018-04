Mouv' s'installe au Printemps de Bourges

Cette année, Mouv’ sera en direct du Printemps de Bourges les mercredi 25 et jeudi 26 avril avec l'émission "Top Mouv’ Booster" de 16h à 17h, animée par Morgan. Ce mercredi, l'animateur proposera un focus sur les Inouïs du Printemps de Bourges avec L’Ordre du Périph, Lord Esperanza et Tracy De Sá et, ce jeudi, une rencontre avec les artistes régionaux émergents dont Apollo & Scryss et Wilko & NDY.

Également en direct depuis cette nouvelle édition du Printemps de Bourges, l'émission "Snap’N’Mix" de 17h à 20h avec Romain, Salma et Dirty Swift. Les trois animateurs seront en direct du festival et reçoivent les artistes de la scène Hip-Hop dont Lomepal, Hamza ou encore Caballero & JeanJass pour un débrief des concerts et des interviews.