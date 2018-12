Mouv' s'installe à Bordeaux durant deux jours

Pascal Cefran, Virginie Hilssone, DJ First Mike, Gianni et le journaliste matinalier Faouzi, présenteront la matinale du vendredi 7 décembre en direct du lycée, avec la participation des élèves dès 6h. Puis, Morgan sera en direct de la locale France Bleu Gironde pour présenter les talents et artistes rap de la scène locale. Une heure d’émission en compagnie notamment du rappeur Sam’s, ce vendredi 7 décembre de 16h à 17h.

Rappelons que Mouv’ part régulièrement à la rencontre de ses auditeurs à travers la France avec Mouv’ In The City. Depuis 2017, les équipes de la chaine sillonnent le territoire et se sont déjà installées à Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Aulnay-sous-Bois, Montpellier, Nice, Nantes, Châtenay-Malabry et Annecy.