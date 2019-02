Mouv' : projection de courts métrages au Studio 104

La trilogie de courts-métrages Je t’aim3, aborde des thématiques liées à l’amour, au sexe et à la relation de couple, sous des formes originales et inattendues, éloignées du moment de la passion et de l’idylle amoureuse, habituellement traités au cinéma.

Les trois épisodes ont été réalisés par un trio de réalisateurs : Leïla Sy, Cristobal Diaz et Lucas "Kub" Fabiani. Le rappeur Vald s’est fortement impliqué dans ce projet à travers sa participation à l’écran en tant qu’acteur et en a également assuré le financement participatif, soutenu par Mouv.