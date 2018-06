Mouv’ présente le premier baromètre sur le Hip Hop

Ce premier sondage portant sur la place du Hip-Hop en 2018 veut témoigner de "l’importance de ce mouvement culturel dans la société, notamment auprès des jeunes".

"Considéré par certains comme le mouvement culturel le plus important à l’échelle mondiale, nous avions la volonté de mener une analyse la plus pertinente possible sur la connaissance, la perception et l’appréciation de la culture Hip-Hop en France, plus particulièrement chez les jeunes" a expliqué Bruno Laforestrie, directeur de Mouv’.

Quelques chiffres sur la place du Hip-Hop en France : 84 albums dans le Top 200 et 69% des moins de 30 ans l’apprécient. Les moins de 30 ans considèrent que le Hip-Hop porte un message fraternel à 70% - contre porte un message violent à 22%.