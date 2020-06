Mouv' prépare la finale de son tournoi eSport

Les quatre vainqueurs des phases de sélection du tournoi, accompagnés de leurs parrains, s'affronteront sur FIFA 20 samedi 6 juin à 15h. La rencontre sera commentée par Geoffrey, le spécialiste gaming de Mouv' et le gameur BrokyBrawks. Les matchs sont à suivre en direct vidéo sur le compte Twitch de Mouv' et sa chaine YouTube.

La finale du tournoi eSport de Mouv' avec RK, Vegedream, L'Algérino et Naza à suivre en direct vidéo, samedi 6 juin à 15h...