Mouv' lance la 3e édition du dispositif Pod'Classe

Une action d’éducation aux médias et à l’information orientée vers l’oralité telle que Pod’Classe prend plus que jamais son sens avec l’introduction de l’épreuve du Grand Oral depuis le bac 2021. Par ailleurs, alors que la France va vivre une année très importante sur le plan démocratique avec deux scrutins majeurs (présidentielle et législative), il est plus que jamais essentiel de sensibiliser les jeunes publics à des enjeux tels que la compréhension et la maitrise des outils médiatiques.