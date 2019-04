Mouv' : la matinale "Good Morning Cefran" chez un auditeur

Pascal Cefran et son équipe déclenchent le réveil dès 6h : musique, infos et éclats de rire. Un réveil en musique garanti, les titres du moment, des découvertes et un Wake-up mix inédit de 10 minutes réalisé chaque matin en live par DJ First Mike. Au micro, Pascal Cefran, à la voix et au flow incomparables, accompagné de Virginie, Gianni et DJ First Mike pour balayer l’essentiel de l’actu à la sauce hip-hop. La matinale est ponctuée de flashs info chaque demi-heure, présentés par Faouzi Tritah.

Et, ce vendredi, la matinale promet de s'installer pour la première fois, en direct chez un auditeur de Mouv'.