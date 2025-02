Mouv' explore les nouveaux codes de l’amour

Les schémas amoureux classiques sont-ils encore la norme ? Si certains restent attachés au modèle du couple traditionnel, d’autres explorent des relations aux contours plus flous : polyamour, fréquentations sans engagement, "situationships"… Comment s’y retrouver quand les repères évoluent ?

À travers des témoignages sincères et variés, cette série d’émissions offre un panorama des différentes façons de "relationner" dans notre société en mutation. Pour décrypter ces bouleversements, Marion Pépin et Margaux Queffélec ont invité plusieurs spécialistes à apporter leur éclairage. Parmi eux, Amal Tahir, sexologue, Aurore Malet-Karas, docteure en neurosciences et sexologue, Dr Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue, ou encore Véronique Kohn, psychologue et psychothérapeute.