Mouv’ et la Sacem réaffirment leur engagement en faveur des nouveaux talents du rap français

À travers cet événement, Mouv’ et la Sacem poursuivent leur engagement de découverte de jeunes talents pour révéler la scène rap français de demain. Les artistes de la deuxième édition : Ekloz, rappeuse de Montpellier, San-Nom, rappeur de Reims, Silly, rappeur de Marseille, Doria, rappeuse de Paris, Denzo et Igor, rappeurs de Paris. Cette soirée sera présentée par Pascal Cefran, animateur sur Mouv’ et DJ First Mike aux platines.Les inscriptions pour ce concert gratuit sont ouvertes ICI