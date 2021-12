Mouv' en direct du vernissage de l'exposition Hip-Hop 360

Au programme de cette émission inédite : entretien avec François Gautret, le commissaire de l'exposition Hip-Hop 360, rencontre avec les photographes Sophie Bramly, qui a photographié les plus grandes stars américaines des années 80 : Beastie Boys, Run DMC ou encore Fab Five Freddy et David Delaplace qui travaille notamment avec Booba, Fianso, Niska et Hatik. L'émission accueillera également la rappeuse et chanteuse Chilla ou encore DJ Cut Killer, ainsi que d'autres guests surprises qui seront annoncés en direct.

Yasmina Benbekaï, journaliste spécialiste hip-hop, sera également sur place lors de la soirée pour animer et présenter l'exposition en direct et aller à la rencontre des artistes pour parler danse hip-hop et djing.