Mouv' en direct du Printemps de Bourges les 17 et 18 avril

Le 17 avril, focus sur les Inouïs du Printemps de Bourges avec Morgan. Il sera en direct aux côtés des talents émergents de la scène rap de demain, dont Zamdane, Junior Bvndo, Eden Dillinger et Maz. Puis le jeudi 18, il recevra Zed Yun Pavarotti, Di#se et Tessa B.

L'émission Snap’N’Mix sera proposée de 17h à 19h30 avec Romain, Salma et Dirty Swift qui recevront en direct du festival les artistes de la scène Hip-Hop, notamment Georgio, PLK, Columbine, RK, Gringe et Koba La D pour un débrief des concerts et des interviews.