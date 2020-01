Mouv' en direct de la 5e édition des Héros des Hostos

"Les Héros des Hosto"s est un événement culturel hip-hop et solidaire qui a pour but de collecter des fonds en faveur des enfants atteints de cancers ou de lourdes pathologies pédiatriques. Ce spectacle pluridisciplinaire engagé est avant tout un grand moment de partage et de solidarité annuel grâce à la mobilisation des artistes et des donateurs.

La cinquième édition se déroulera le dimanche 2 février au Transbordeur de Villeurbanne (Lyon), sous forme de vente aux enchères caritative de street art. De nombreux artistes participeront à cet événement, dont Médine, Jhon Rachid, DJ Groove Sparkz, Bboy Junior, Bboy Lilou, Rwan, Silvan Areg, Swaggers, Vicelow ou encore Waly Dia.