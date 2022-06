Mouv' dévoile les lauréats du dispositif Pod'Classe

Après une saison entière de travail collaboratif, accompagnés par les équipes de Mouv’ et le réseau des coordinatrices et coordinateurs académiques du CLEMI, les élèves ayant participé à la troisième édition de Pod’Classe, ont présenté leur podcast à un jury composé de professionnels, sur la scène du Studio 104 de Radio France.

Nour-Eddine Zidane (rédacteur en chef en charge de l’éducation aux médias et à l’information de France Bleu et Mouv’), Thomas Rouchié (chef de projet "Cité éducative" au CLEMI) ainsi qu’Erminie Blondel (soprano et fondatrice du festival Saint-Ouen sur Scène), tous trois membres du jury, ont salué le travail fourni par l’ensemble des élèves et professeurs référents.