Mouv' délocalise sa matinale à Nantes

Dès 16h, Morgan présentera le "Top Mouv' Booster" en direct de France Bleu Loire Océan. Il y recevra les talents émergeants de la scène Rap locale, dont Di#se, Odor, Coelho. Par ailleurs, tout au long de la journée, Gaspard, reporter à Mouv’, parcourra la ville de Nantes pour faire découvrir aux auditeurs les initiatives et artistes locaux qui défendent et promeuvent la culture Hip-Hop. Il rencontrera notamment des rappeurs, danseurs, graffeurs et associations.

Rappelons que Mouv’ part à la rencontre de ses auditeurs à travers la France avec Mouv’ In The City. Après plusieurs délocalisations en 2017, à Toulouse, Marseille, Lyon, Lille, Paris puis Rennes, Aulnay-sous-Bois et Montpellier, le tour de France de la chaine a repris cette année à Nice et se poursuit à Nantes.