Mouv' : Gabriel Attal, invité de Debattle pour une émission spéciale

Chaque soir, l’équipe de Debattle est en contact avec les jeunes à la radio et sur les réseaux sociaux pour échanger et débattre sur tous les sujets qui font l’actualité sociétale et politique. Ce mardi 26 février, Gabriel Attal et les auditeurs de la chaîne discuteront ensemble des thématiques liées à la jeunesse notamment évoquées à travers le grand débat. Ils aborderont la notion d’engagement des jeunes dans le débat public et la vie politique.

L’émission durera exceptionnellement une heure et sera diffusée en direct vidéo sur la chaine YouTube de Mouv’.