Montbéliard : MA scène nationale lance un pole radio de création

Ce Pôle radio de création intègre aussi bien le FAB-MA – qui se situe au carrefour entre les œuvres, les professionnels et les publics, fabriquant des expériences immersives, mobilisant les sens et interrogeant notre rapport au monde –, que la programmation de la saison aux côtés du spectacle vivant et des arts numériques. Les artistes-réalisateurs sont ainsi invités en résidence de création pour mener des recherches et enregistrer des docus et poétiques-fictions. Ils sont également associés aux nombreuses actions de territoire et de transmission (éducation, recherche, projets participatifs et sessions de formation pour enseignants) déployés par MA scène nationale. S’invente ici le récit du Pays de Montbéliard avec ses habitants autant que se déploie un nouveau champ artistique porteur de promesses d’échanges, de liens et de récits innovants.