MontBlanc Médias organise des ateliers de sensibilisation aux fake news

La série de podcasts "Réveil Desinformation" est à retrouver en multidiffusion sur l’antenne pendant plus de 2 semaines de Radio Mont Blanc du mercredi 13 avril au vendredi 29 avril, tous les jours à 11h55 et 16h55, en écho à la semaine des médias et de la presse. La série est également accessible sur toutes les plateformes de podcast (Apple Podcast, Deezer, Spotify...) ainsi que sur le site internet de la radio. Au total, 14 podcasts de 1 minute ont été enregistrés par les 28 élèves.Romain Bruneau, directeur d’antenne de Radio Mont Blanc ajoute : "Les podcasts sont aujourd'hui un format plébiscité par de plus en plus de monde et bien sûr par cette jeune génération. Ce support audio peut être à la fois utilisé comme un outil pédagogique en classe mais aussi être écouté et réécouté par d’autres jeunes et parents à la radio et sur le site. Donner la parole aux élèves a offert une expérience enrichissante pour tous".