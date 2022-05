Mission Recyclage : le retour de la grande collecte avec Nostalgie Belgique

Que ce soit un frigo, un congélateur, un lave-linge, une machine à café, un fer à repasser, un aspirateur, un grille-pain... Recupel et Nostalgie attendent les dons des auditeurs. Ces appareils pourront offrir un peu de réconfort à des familles et personnes précarisées en Wallonie et à Bruxelles. Parmi ces familles, il y a d’ailleurs aussi des victimes des inondations de juillet 2022 qui sont encore en pleine reconstruction après avoir tout perdu. "Le recyclage est un geste positif pour la planète et il fait totalement partie des valeurs véhiculées par Nostalgie. En qualité de média responsable, nous souhaitons faire prendre conscience à nos auditeurs que leurs appareils inutilisés pourront facilement être recyclés ou reconditionnés afin de leur offrir une seconde vie" a expliqué Frédéric Herbays, directeur des Programmes de Nostalgie.