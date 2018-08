Mille motards pour CAP48 avec les animateurs de Classic21

Organisée en collaboration avec la radio Classic21 et Yamaha, la traditionnelle balade moto au profit de CAP48 (opération de solidarité engagée par la RTBF) a une fois de plus rassemblé les motards au grand cœur. Accueillis par les bénévoles CAP48 et les Lions Clubs, les motards ont commencé leur journée par une balade de 85 kilomètres.

À leur retour, place aux festivités : tournoi de cornhole avec les animateurs de Classic21 (Bj Scott, Marie-Amélie Mastin, Pierre Lorand, Patrick Bauwens, Walter De Paduwa, Olivier Bogaert), parcours de moto-cross pour les enfants, exposition des derniers modèles de Yamaha, photo souvenir,… Sans oublier, le concert du cover band Mister Cover.