Métridom : l'audience de la radio à La Réunion

Tous les supports sont mesurés dans le cadre de l’étude Métridom mais seuls sont publiés les résultats des supports qui ont souscrit à l’étude au jour de parution, et dont l’audience cumulée pour un jour moyen de semaine atteint 2%. À La Réunion, 1% d’audience cumulée en 2022 représente 7 120 auditeurs âgées de 13 ans et plus.

Avec 31.1% d'audience cumulée, Radio Freedom est écoutée par 221 600 auditeurs avec une PDA de 37.3% et une DEA de 2h45. Dans le top 5 des radios réunionnaises les plus écoutées : Réunion La 1ère (101 200 auditeurs), NRJ Réunion (86 200 auditeurs), Exo FM (82 400 auditeurs) et Chérie FM (55 500 auditeurs).