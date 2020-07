"Médias en Seine" revient le 19 novembre pour une 3e édition

""Médias en Seine" est né de cette conviction forte : seul un libre débat à ciel ouvert, mêlant professionnels et grand public, peut permettre d’inventer ensemble un avenir des médias où l’information certifiée est vitale, où les talents et les créateurs ont toute leur place, et où l’innovation permet l’émergence de nouveaux modèles économiques. Cette troisième édition se tiendra dans un moment décisif pour l’avenir des médias, ébranlés par une crise sans précédent et plus que jamais au cœur de nos sociétés" explique Vincent Giret, directeur de franceinfo. Ce festival s’adapte aux règles sanitaires et propose, pour cette 3e édition, un format hybride : à la fois live streamé et présentiel.