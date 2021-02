"Mdr" : Orange ne rit pas avec les dérives du digital

Pour prévenir des risques et libérer la parole sur les dérives possibles du digital, Orange et son agence Marcel lancent le podcast Mdr - manque de repères . Une fiction composée de 6 épisodes qui s’adressent aux jeunes utilisateurs et à leurs parents.Le titre « mdr - manque de repères » reprend un acronyme emblématique des réseaux sociaux [mdr : mort de rire] très utilisé chez les adolescents et jeunes adultes dans leurs conversations en ligne et en dehors. On pourrait alors penser qu’il s’agit d’un programme de divertissement, mais le jeu de mots intrigue et laisse douter du propos du podcast.