Maxximum sera de retour dès ce printemps en DAB+

Trente ans après son lancement, Radio FG a acquis la marque Maxximum pour relancer la radio en saisissant l’opportunité du déploiement du DAB+, la nouvelle norme de diffusion hertzienne qui permettra la diffusion de près de 70 programmes radio en Ile-de-France. Dès ce printemps 2020, Maxximum diffusera son programme à Paris en DAB+ et en digital au sein de l’offre numérique FG. Cette nouvelle station sera consacrée à la découverte musicale et à la diffusion des nouveaux talents électro, techno et house français, européens, et internationaux. "Riche de plus de 1 000 titres, la programmation sera particulièrement innovante et mettra l’accent sur les nouvelles scènes et l’exposition des titres et artistes inédits, reprenant ainsi les fondamentaux de la marque et de la radio originelle Maxximum" promet un communiqué.