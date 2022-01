Matinales filmées à France Bleu : bilan à mi-course

Envoyer à un ami Version imprimable Partager

Fruit de la rencontre, il y a près de quatre ans, entre Mathieu Gallet, président de Radio France à l’époque, et Delphine Ernotte-Cunci, présidente de France Télévisions, le projet de filmer les 44 matinales du réseau France Bleu pour les retransmettre sur les antennes de France 3 a désormais, symboliquement, passé le cap des 50% avec le 23e lancement opéré tout récemment à Perpignan. Avec un cap fixé à 100% des matinales filmées d’ici à fin 2023, le calendrier s’accélère pour les équipes qui s’appuient désormais sur l’expérience accumulée jusque-là de ce qui va bien au-delà de la simple radio filmée.



"On a en partie réussi notre pari." Le constat ne se fait pas attendre lorsque l’on interroge Éric Sorek, directeur délégué au déploiement des matinales de France Bleu sur France 3, à l’occasion du passage symbolique des 50% des matinales de France Bleu redistribuées sur les antennes de France 3.

Et pourtant, l’enjeu est de taille dans ce qui s'apparente à "une vraie transformation d’entreprise" pour deux des services publics de l’audiovisuel français. Après six mois de test au premier semestre 2019, les équipes étaient pour la majorité convaincues que ce mariage de raison entre les deux entités locales était porteur de complémentarité et non d’hostilité.



Une évolution logique à défaut de révolution "Les deux publics s’y retrouvent et ne s’y perdent pas." Éric Sorek, directeur délégué au déploiement des matinales de France Bleu sur France 3 Rapidement, les validations techniques et éditoriales ont permis de rassurer tout le monde. Ces réussites rapides sont à mettre au crédit de "l’addition des deux savoir-faire", reconnaît-on conjointement côté radio et télévision. Du côté de l’audience, là encore, les résultats sont satisfaisants. Concrètement, depuis le début de ces opérations de synergie, les audiences des matinales de France 3 affichent des progressions d’audience (en cumulée et en PDA). Quant aux diffusions TV, l’offre info de France Bleu affiche 3% de PDA pour 500 000 à 600 000 téléspectateurs en cumulée pour une couverture actuelle de seulement 70% du territoire. Et pourtant, les questions se sont enchaînées dans les esprits de celles et ceux en charge de cette opération d’envergure avec comme point d’orgue la question cruciale qui était celle de savoir "comment tout cela pouvait préserver l’audience radio sans faire bouger toute l’audience radio vers la télévision" ?Rapidement, les validations techniques et éditoriales ont permis de rassurer tout le monde. Ces réussites rapides sont à mettre au crédit de "l’addition des deux savoir-faire", reconnaît-on conjointement côté radio et télévision. Du côté de l’audience, là encore, les résultats sont satisfaisants. Concrètement, depuis le début de ces opérations de synergie, les audiences des matinales de France 3 affichent des progressions d’audience (en cumulée et en PDA). Quant aux diffusions TV, l’offre info de France Bleu affiche 3% de PDA pour 500 000 à 600 000 téléspectateurs en cumulée pour une couverture actuelle de seulement 70% du territoire.

Maillage de territoires et de talents Pour ce qui peut être vu comme de la simple radio filmée, Éric Sorek tient à rappeler la complexité du projet : "Ce n’est pas un projet anodin. C’est extraordinaire de fédérer les équipes." Et les chiffres parlent pour lui et l’ensemble des équipes mobilisées. Ainsi, France 3 doit adapter la diffusion des matinales pour adapter sa diffusion régionalisée (24 antennes) à la diffusion territorialisée de France Bleu (44 stations), ce qui représente un casse-tête de diffusion solutionné grâce au concours du CSA.

Pour conduire à la baguette ce type de projet hybride, unique au monde, la répartition des rôles s’avère cruciale. Aux équipes de France Bleu la gestion de toute la partie éditoriale de manière à conserver 100% de l’ADN des matinales. France TV, quant à elle, prend en charge toutes les illustrations des sujets via ses équipes en région ainsi que les images de drones de chaque territoire diffusées lors des chansons ou messages promotionnels diffusés en radio.

"Le produit radio n’a pas évolué avec le passage en TV" C’est enfin un enjeu de volume de production qui anime toutes les équipes au quotidien. Depuis septembre 2021, la durée des matinales filmées a été portée à 2h contre 1h40 auparavant, ce qui représente, à date, 46 heures de programmes par jour. Un volume conséquent teinté d’une fierté relevée par son chef d'orchestre lui-même : "Avec 100% de direct."

Au final, "le produit radio n’a pas évolué avec le passage en TV", relève-t-on avec soulagement du côté de France Bleu, indiquant au passage avoir réussi à relever un défi majeur qu’est celui de "ne pas être frustré par le fait d’être diffusé en TV". Des indicateurs positifs au moment d’aborder la seconde moitié de ce projet d’envergure et qui motivent équipes et direction qui prennent, à les écouter, de plus en plus de plaisir à accueillir, par l’image, ce nouvel auditeur qu’ils espèrent le plus fidèle possible.

