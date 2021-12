Mathieu Palain, lauréat du Prix du Roman des Étudiants France Culture-Télérama

Lancé il y a neuf ans avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et du Centre national du Livre, le Prix du Roman des Étudiants France Culture - Télérama récompense chaque année un roman écrit en langue française. Le jury a réuni plus de 1 200 étudiants pour cette édition, venus de toutes filières (littéraires, scientifiques, technique, économiques...) et de tous les horizons, de métropole et des Outre-mer.

Le Prix du Roman des étudiants a la particularité d’organiser et de créer les conditions de la rencontre entre les étudiants et les auteurs sélectionnés. Une cinquantaine cette année, en universités, en librairies et en ligne.