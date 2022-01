Mathieu Marmouget nommé directeur de Mouv’

"Très grand connaisseur du public jeune, l’un des artisans d’un des plus grand succès numérique de la décennie avec Konbini, Mathieu Marmouget prend aujourd’hui la tête de la radio la plus jeune de France. Mathieu Marmouget apporte à Mouv’ son expertise dans les formats innovants et dans les stratégies éditoriales et numériques à l’endroit des moins de 30 ans. Il mettra au service du service public sa capacité à identifier les talents et les tendances d’aujourd’hui et de demain pour que le service public en soit moteur et acteur" indique un communiqué.