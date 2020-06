Mathieu Gallet signe un livre sur l'avenir de l'audio

"Des assistants vocaux aux enceintes connectées, des podcasts aux notes vocales, l’ère numérique est moins digitale que jamais : plus le temps passe, plus nous parlons et moins nous touchons. Si la voix est aujourd’hui le médium naturel de l’être humain, elle sera demain ce par quoi l’humain rejoindra la technologie et la technologie l’humain, à rebours des fractures numériques et de la capture de l’attention". Selon Mathieu Gallet, la voix est investie d’un nouveau pouvoir, forte à la fois de sa dimension humaine et sensible mais aussi de son format numérique, l’audio, qui la répercute et l’amplifie tout autour de nous.

Le futur est dans la voix, cet essai veut vous en convaincre.