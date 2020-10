Masqués mais motivés !

La Lettre Pro de la Radio est sur les routes de France. Paris, il y a quelques semaines, Nancy, il y a quelques jours, et aujourd'hui, Nice, avant de bifurquer vers Montpellier et Rennes, dans quelques semaines, et poursuivre ainsi ce RadioTour. À cela s'ajoutent deux escapades : l'une à Toulouse et l'autre à Bordeaux, pour le lancement officiel du DAB+ dans ces deux villes. Et après ? Eh bien après… On doit vous avouer que nous n'avons aucune visibilité sur ce monde d'après que l'on tente de nous vendre. D'ailleurs, sans jouer les Madame Soleil, il y a fort à parier que le premier semestre de l'année 2021 ressemblera en tout point à ce second semestre 2020 qui va bientôt s'achever.

Nonobstant le fait que les habitudes ont changé, on l'a tous remarqué, pour nous remonter le moral, nous allons donc à votre rencontre d'un pas… déterminé. Il est plaisant de vous retrouver pour échanger, discuter, partager, rire ! C'est une bouffée d'oxygène. Une façon de faire montre de résilience, cette capacité à encaisser les coups. Pour autant, si la crise sanitaire venait à durer, alors elle impacterait naturellement les habitudes des uns et des autres et, à coup sûr, modifierait durablement les réflexes sociologiques, les façons de faire et les comportements acquis depuis des décennies. C'est un danger invisible qu'il ne faut pas sous-estimer…

Autre dur mais nécessaire retour à la réalité : la 126 000 Radio. Comme chaque année, la première des quatre vagues de Médiamétrie donnera le ton de la saison. Ce bulletin de notes est attendu pour le 19 novembre prochain. Il jugera le travail accompli par les radios en septembre et octobre.

Même masqués, on est toujours motivés…



Brulhatour