Marseille : les inscriptions au RadioTour sont ouvertes

Cette nouvelle étape métropolitaine rassemblera les professionnels de la radio et de l'audio digital issus des départements des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Une journée de rencontres, de tables rondes, de conférences et d'animations... Le jeudi 16 octobre de 08h30 à 17h, ce RadioTour a invité une quarantaine d'intervenants des radios implantées en Provence et au-delà à s'exprimer sur la régulation, la stratégie éditoriale, le déploiement du DAB+, les podcasts, l'EMI, les opportunités publicitaires... Cette nouvelle étape s'annonce riche et s'ouvrira, comme d'habitude, par un panorama des audiences générées dans cette région avec Médiamétrie.