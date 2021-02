"Mars, la nouvelle odyssée" : un podcast original de franceinfo

Et, à l’occasion de l’arrivée du robot américain Perseverance sur Mars, le média global franceinfo fera également vivre en direct cette avancée dans l’exploration spatiale. Un dispositif sur ses antennes radio et TV avec reportages, décryptages et éclairages autour d’astronautes, chercheurs et spécialistes de la planète rouge, sera à retrouver le jeudi 18 février.