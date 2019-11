Mario Annoni, nouveau président de la RTSR

Ancien Conseiller d’Etat du Canton de Berne et ancien président de Pro Helvetia, Mario Annoni est membre du Comité régional de la RTSR depuis 2012. Enfant de Bévilard dans le Jura bernois, il prendra ses fonctions le 1er janvier 2020 pour une durée de quatre ans, motivé notamment par la défense du service public pour la démocratie : "Le maintien et le développement d’un service public médiatique de qualité et performant est d’une nécessité existentielle pour la Suisse romande, a-t-il souligné. On ne peut en effet imaginer un fonctionne-ment correct de notre système de démocratie directe sans une information objective et pertinente des citoyens émanant de la RTS".

Le président sortant, Jean-François Roth, ancien ministre et conseiller aux Etats jurassien, quittera la RTSR après douze années de présidence, durant lesquelles il a défendu sans relâche les valeurs et la qualité du service public. Au 31 décembre 2019 il quittera également le Conseil d’administration ainsi que la vice-présidence de la SSR.