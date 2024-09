Marie Liutkus nommée directrice de la communication de Médiamétrie

"Je suis très heureux d’accueillir Marie Liutkus comme directrice de la communication. Notre rôle de tiers de confiance dans l’écosystème média nous impose d’avoir une communication claire et transparente tant sur nos résultats d’études que sur l’évolution des mesures. Alors que les usages média évoluent de plus en plus rapidement et que nous adaptons nos dispositifs et nos offres en conséquence pour répondre aux besoins du marché, l’enjeu d’une communication pertinente, ciblée, pédagogique et efficace n’en est que plus essentiel" a indiqué Yannick Carriou, président-directeur général de Médiamétrie.