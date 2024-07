Marie Labory et Marina Carrère d’Encausse rejoignent France Culture

Marie Labory reprend les commandes du rendez-vous incontournable de la mi-journée : un plateau de critiques, le journal de 12h30 proposé par la rédaction et un entretien avec une personnalité du monde la culture. À 12h50, Marie Sorbier y livrera aussi, pendant dix minutes, une dose d’actualité culturelle au plus près des acteurs locaux et des publics.

Marie Labory a débuté sa carrière dans les stations régionales de France 3. Elle est arrivée à ARTE en 2008 pour présenter le journal quotidien de la culture, avant de présenter durant 12 ans ARTE Journal.