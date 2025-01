"Manu dans le 6/10" prend de l’altitude en direct de Valmorel

NRJ met le cap sur la montagne pour une semaine 100% live et 100% neige ! Du 3 au 7 février, "Manu dans le 6/10" s’installe en direct de Valmorel, la station de ski savoyarde, pour cinq émissions spéciales. Entouré de Salomé, Lorenza et Niko, Manu animera chaque matin un show inédit, ouvert au public et aux 20 auditeurs chanceux ayant gagné leur séjour avec NRJ.

Au programme : rire, défis givrés, anecdotes croustillantes et invités surprises, dont Helena Bailly, révélation de la Star Academy 2023, attendue le jeudi 6 février. NRJ promet une matinale sous le signe de la bonne humeur et de la proximité, avec une immersion totale dans l’ambiance festive de la montagne. Les auditeurs pourront suivre l’événement en direct sur NRJ, NRJ.fr, l’application NRJ et les réseaux sociaux de Manu et de la station.