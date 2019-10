Majelan : un podcast avec Maïtena Biraben

Que ressent-on quand on entend leur témoignage ?

Maïtena Biraben - Ces "victimes collatérales" nous disent quelque chose de puissant : ils nous convoquent et nous disent qu’ils aiment une personne que tout le monde déteste et que tout le monde condamne. Les témoignages ont été tous bouleversants mais celui du papa et ses deux enfants djihadistes est à la fois extrêmement intelligent, humain et vivant : cela fait plus de 30 ans que je fais ce métier et c’est l’une des mes plus grandes interviews

Est-ce que vous vous attendiez à une telle émotion pendant le tournage ?

Maïtena Biraben - Il y a beaucoup d’émotions dans ces interviews. Mais ce qui est le plus prégnant c’est qu’elles nous obligent à penser autrement à la fois les gens, la société et soi-même. Ce podcast me confirme que jamais rien ne peut assigner personne, jamais.