"Ma solution" : une consultation lancée par France Bleu

Depuis le 7 janvier, via cette plateforme numérique et sur les 44 antennes du réseau France Bleu, le réseau local de Radio France donne la parole aux auditeurs et les invite à partager leurs expériences, à faire leurs propositions et à donner leurs avis sur celles des autres. Cette consultation inédite repose sur un partenariat avec la plateforme citoyenne " Make.org " et veut donc mettre en valeur les initiatives locales les plus utiles à notre vie quotidienne...France Bleu promet de faire connaître aux décideurs concernés (élus, chefs d’entreprise, associations, institutions…) les thématiques qui tiennent le plus à cœur les auditeurs. Avec l’ambition d’enrichir le débat public, et l’espoir de transformer leurs idées en actions.